BNP Paribas: notification des résultats du SREP par la BCE information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - BNP Paribas indique se situer largement au-dessus des exigences réglementaires de fonds propres et de ratio de levier notifiées par la Banque Centrale Européenne, à l'issue du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) de cette année.



Le groupe bancaire revendique en effet à fin septembre 2024, hors Pillar 2 Guidance, un ratio de Common Equity Tier 1 (CET1) de 12,7% et un ratio de levier de 4,4%, pour des exigences au 1er janvier 2025 de respectivement 10,29% et de 3,85%.





