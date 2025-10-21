BNP Paribas n'a pas fait de provisions au T3 sur le litige lié au Soudan-dirfin

BNP Paribas BNPP.PA n'a pas fait de provisions concernant le litige lié au Soudan dans ses comptes du troisième trimestre, a indiqué mardi le directeur financier de la banque française, Lars Machenil.

"BNP Paribas n'a pas comptabilisé de provisions au troisième trimestre 2025", a-t-il dit lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. "Nous considérons que la décision de justice est erronée et susceptible d'être annulée."

Un jury fédéral américain a reconnu vendredi la banque française coupable d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre des exactions en fournissant des services qui violaient les sanctions américaines.

BNP Paribas a été condamnée à verser un total de 20,5 millions de dollars (17,58 millions d'euros) de dommages et intérêts à trois plaignants soudanais qui ont témoigné des violations des droits humains perpétrées sous le régime de l'ancien président Omar el Béchir.

La banque a fait savoir qu'elle interjetterait appel et utiliserait tous les recours à sa disposition.

Auprès des analystes, Lars Machenil a minimisé le risque d'une action collective, un scénario potentiel à l'origine d'une chute de plus de 7% du titre BNP Paribas lundi.

"Il ne s'agit ni d'une amende réglementaire ni d'une sanction pénale, mais d'un litige privé. Le verdict ne concerne que trois plaignants et ne constitue pas un précédent pour des affaires similaires", a déclaré Lars Machenil.

Dans un communiqué publié mardi, BNP Paribas a par ailleurs confirmé "sa politique de retour à l'actionnaire de 60% et sa trajectoire de capital avec un CET1 de 12,5% d'ici 2027."

(Reportage Matthieu Rosemain, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)