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BNP Paribas : le RNPG bat les attentes au T3, prévoit 1,3 milliard d'euros de rachat d'actions
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:40

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Le logo de BNP Paribas devant une agence bancaire à Paris

Le logo de BNP Paribas devant une agence bancaire à Paris

BNP Paribas a fait état ‌mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, soutenu par ses activités de marché, et ​annoncé un programme de rachat d'actions de 1,3 milliard d'euros, minimisant l'impact de la flambée des taux des obligations d'État.

Première banque de la zone euro en termes de bilan, elle enregistre un résultat net part du groupe (RNPG) de 3,46 ​milliards d'euros pour la période de juillet à septembre, en hausse de 14% sur un an et au-dessus des 3,23 milliards attendus en moyenne par ​14 analystes dans un consensus compilé par l'entreprise.

Les revenus ressortent ⁠à 13,76 milliards d'euros, dépassant la moyenne de 13,5 milliards d'euros attendue par les analystes.

BNP Paribas, qui ‌ouvre le bal des résultats trimestriels bancaires en France, publie ses chiffres en même temps qu'une volée de concurrents européens majeurs.

Deutsche Bank affiche ainsi mercredi une hausse inattendue de son ​bénéfice au troisième trimestre, la banque de ‌détail et d'entreprise ayant compensé le recul du chiffre d'affaires de la branche ⁠d'investissement.

Le bénéfice net de Santander bondit pour sa part de 19%, porté par le Royaume-Uni et les États-Unis après de récentes acquisitions sur ces marchés, bien que le Brésil ait partiellement terni ces résultats.

UBS affiche un bénéfice net ⁠globalement en ligne et ‌accélère son programme de rachat d'actions.

Faible exposition à la dette française

La flambée des coûts d'emprunt ⁠des États de la zone euro a ravivé les craintes sur l'exposition des établissement bancaires aux dettes souveraines.

BNP Paribas ‌souligne dans un communiqué que sa diversification se reflète dans son exposition à la France au ⁠regard de son bilan, avec environ 19 milliards d'euros d'OAT détenues, dont 16 ⁠milliards d'euros comptabilisés au coût ‌amorti.

Les résultats sont portés, pour le deuxième trimestre consécutif, par la banque de financement et d'investissement (BFI) de BNP Paribas, ​le moteur de la stratégie d'expansion de son directeur général, ‌Jean-Laurent Bonnafé, affichant une hausse de 16,6% sur un an du produit net bancaire.

Equity & Primes Services confirme sa reprise avec un bond de ​50% des revenus, tandis que les revenus des activités de titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) ressortent de nouveau stables, la performance des activités en Asie-Pacifique et de change compensant le recul des ⁠activités de crédit et de taux.

À la Bourse de Paris, vers 07h15 GMT, l'action reculait de 0,20% à 86,8 euros, contre un repli de 0,06% pour le CAC 40 au même moment.

Les analystes de JP Morgan saluent dans une note une performance solide, portée par la BFI et en particulier les activités de marché, qui ont largement compensé les résultats décevants d'Arval dans la vente de véhicules d'occasion.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Mateusz ​Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)

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