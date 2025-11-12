 Aller au contenu principal
BNP Paribas : la reprise en 'V' sur 65,3E se confirme, teste 70E
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:02

BNP Paribas qui a amorcé une reprise en 'V' sur 65,3E teste les 70E et pourrait ainsi s'ouvrir le chemin de 73E (ex-plancher des 23 juin et 6 octobre) au minimum puis des 75E (ex-plancher des 7 et 14 octobre dernier.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
69,8200 EUR Euronext Paris +3,36%
