BNP Paribas : la reprise en 'V' sur 65,3E se confirme, teste 70E
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:02
Valeurs associées
|69,8200 EUR
|Euronext Paris
|+3,36%
A lire aussi
-
Alstom signe un contrat de près de 1,6 milliard d'euros pour la construction de 42 trains en Pologne
(AOF) - Alstom a signé un accord historique avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais de longue distance, pour la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète. Le contrat, d'une ... Lire la suite
-
(AOF) - LVMH (+2,51% à 648,80 euros) enregistre une des plus fortes progressions du CAC 40. Le groupe de luxe bénéficie d'une note favorable de HSBC, qui maintient sa recommandation à l'Achat et augmente son objectif de cours de 625 à 725 euros. "Compte tenu d'une ... Lire la suite
-
Écrivain dissident admirateur de Camus et Orwell, polémiste révéré par les droites françaises, le romancier Boualem Sansal, gracié mercredi après un an en détention dans son pays natal, est devenu un visage marquant des fractures entre Paris et Alger. La vie de ... Lire la suite
-
Un seul site sauvegardé sur quatre, et à peine un emploi sur cinq: l'aciériste Novasco s'avance vers une reprise a minima par un consortium français, qui devrait se solder par la perte de quelque 500 emplois. Lors d'une audience à huis clos mercredi devant la chambre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer