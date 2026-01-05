information fournie par Reuters • 05/01/2026 à 08:48

BNP Paribas fusionne ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management

Le logo de BNP Paribas à Nantes

BNP Paribas a annoncé ‍lundi la création de BNP Paribas Asset Management ‌pour la gestion d'actifs, une décision faisant ​suite à l'acquisition d'AXA ⁠Investment Managers (AXA IM).

Selon un communiqué du groupe, ⁠les ‍activités de gestion d'actifs ⁠de BNP Paribas, composées d'AXA IM, BNP Paribas ​Real Estate Investment Management (BNPP REIM) et BNP Paribas ⁠Asset Management (BNPP ​AM), ont fusionné leurs principales ​entités ​juridiques sous une structure ​unifiée ⁠détenue par BNP Paribas Cardif le 31 décembre 2025.

Ces activités opérent désormais ‌sous une seule marque - BNP Paribas Asset Management, indique la banque.

