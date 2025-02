BNP Paribas:feu vert de l'UE pour l'achat d'Arkolia Energies information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Arkolia Energies par BNP Paribas Asset Management Europe (' BNPP AM ') et Mirova Energy Transition (' MET 6 '), toutes les trois basées en France.



La transaction concerne principalement le secteur des énergies renouvelables.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position de marché limitée des entreprises concernées résultant de la transaction proposée.





