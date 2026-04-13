BNP Paribas étend à l'Europe continentale ses services de change automatisé multi-conservateur

(AOF) - Le métier Securities Services de BNP Paribas, conservateur global de premier rang avec 14 193 milliards d'euros d'actifs en conservation, annonce l'extension à l'Europe continentale de ses services de change automatisé multi-conservateur ("Third-Party Automated FX "). Cette solution multidevise entièrement automatisée est conçue pour optimiser l'efficacité d'exécution des opérations de change des clients institutionnels.

La Financière de l'Échiquier, un acteur européen de la gestion de conviction avec 28 milliards d'euros d'actifs sous gestion, est le premier client en France à bénéficier de la solution Third-Party Automated FX de la banque, qui couvre l'ensemble de ses 40 fonds français.

Ce nouveau mandat renforce un partenariat de plus 20 ans avec La Financière de l'Échiquier et vient compléter la gamme de services que BNP Paribas assure déjà pour ce client, qui inclut des fonctions de banque dépositaire, de Middle Office , de conservation de titres, d'agent de transfert et de compensation des produits dérivés.

En tirant parti de la plateforme de change avancée et internationale du métier Global Markets de BNP Paribas, ainsi que de l'expertise multi-locale des équipes de Securities Services, la solution Automated FX couvre 61 devises. Elle permet à la banque de fournir des services de change à des clients dont les actifs sont détenus via de multiples conservateurs.

Initialement disponible en Asie Pacifique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la solution est désormais étendue aux clients établis en Europe continentale dont les comptes titres sont tenus par d'autres conservateurs.