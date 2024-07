(AOF) - La vente par HSBC de son activité de gestion de patrimoine en Allemagne suscite un intérêt initial de la part de ses pairs, notamment BNP Paribas et UBS Group, ont déclaré des sources proches du dossier à Bloomberg. Julius Baer Group fait également partie des sociétés intéressées. L'activité cédée pourrait être valorisée entre 300 et 600 millions d'euros dans le cadre d'une transaction, ont déclaré ces sources.

BNP Paribas et UBS s'intéresseraient à l'activité de gestion de fortune de HSBC en Allemagne

