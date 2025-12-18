 Aller au contenu principal
BNP Paribas, EssilorLuxottica, Nexans, Sopra Steria... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 18/12/2025 à 09:21

(AOF) - Accor

Accor a décidé de différer le lancement de la nouvelle tranche de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Cette décision intervient alors que l'avancée des discussions sur la cession de la participation d'Accor dans Essendi (l'ex-AccorInvest) constitue en tant que telle une information privilégiée au sens du droit français.

ADP

Le groupe ADP prend acte de la décision de l'Autorité de Régulation des Transports (ART) n° 2025-092 en date du 16 décembre 2025 portant refus d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période tarifaire du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, qui portaient une augmentation de 1,5%. L'Autorité a en revanche homologué l'augmentation de 15% des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Alstom

Alstom s'est vu attribuer, dans le cadre de l'Alliance TransitLinX, une part de 1 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars australiens) d'un contrat global de 4,9 milliards d'euros (8,8 milliards de dollars australiens) par la Suburban Rail Loop Authority (SRLA) de Melbourne, en Australie. Ce contrat porte sur la section Est du projet de boucle ferroviaire suburbaine du gouvernement de l'État de Victoria.

BNP Paribas

Arval (entreprise française du groupe BNP Paribas, spécialisée dans la location de véhicules longues durées et nouvelles solutions de mobilité), est entré en négociations avec Mercedes-Benz en vue de l'acquisition d'Athlon (filiale du groupe automobile allemand). Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules à comparer à l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD (location longue durée).

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica et Burberry ont annoncé le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous la marque Burberry. L'accord en vigueur, venant à échéance le 31 décembre 2025, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2035. "S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation, ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006", a déclaré le lunettier franco-italien.

Exel Industries

En 2024-2025, le chiffre d'affaires annuel d'Exel Industries atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6%, soit une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants. Le groupe affiche un Ebitda récurrent, à 67,6 millions d'euros, et une marge de 6,9% (contre 87,4 millions d'euros et 7,9% il y a un an) après cet exercice marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves. Le résultat net est en recul à 16,3 millions d'euros, comparé à celui de 2023–2024, à 31,2 millions d'euros.

Nexans

Nexans annonce la finalisation de l'acquisition d'Electro Cables Inc., un fabricant canadien doté d'un très bon positionnement sur les systèmes de câbles basse tension, dans le cadre d'une démarche stratégique qui renforce la présence de l'entreprise dans l'un des segments les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Cette acquisition permet à Nexans d'accélérer sa croissance dans cette zone et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l'énergie dans la région.

Poujoulat

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires du groupe Poujoulat ressort à 154,6 millions d'euros, soit une baisse de 3,7%. Le résultat net est aussi en recul à 4,7 millions d'euros contre 715 000 euros au premier semestre de l'exercice 2024/2025. L'essentiel de la perte subie par le groupe Poujoulat a été réalisé au premier trimestre (environ 80%). Le deuxième trimestre marque donc une nette amélioration. Le résultat du premier semestre est impacté par plusieurs éléments conjoncturels et exceptionnels.

Sopra Steria

Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. L'objectif est de créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité.

Transgene

Transgene a annoncé que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels les 12 et 13 janvier 2026 lors du LifeSci Partners Corporate Access Event à San Francisco. Une autre rencontre aura également lieu le 29 janvier 2026 lors du Biomed Forum d'Allinvest Securities.

Valeurs associées

ACCOR
47,3600 EUR Euronext Paris -0,55%
ADP
120,5000 EUR Euronext Paris -6,44%
ALSTOM
24,3200 EUR Euronext Paris +1,00%
BNP PARIBAS
79,7000 EUR Euronext Paris -0,47%
ESSILORLUXOTTICA
275,4000 EUR Euronext Paris +0,62%
EXEL INDUSTRIES A
36,200 EUR Euronext Paris -1,36%
NEXANS
121,0000 EUR Euronext Paris +0,50%
POUJOULAT
6,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOPRA STERIA
157,5000 EUR Euronext Paris +1,81%
TRANSGENE
0,9420 EUR Euronext Paris -0,21%
