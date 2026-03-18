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BNP Paribas dévoile ses ambitions pour sa plateforme de gestion d'actifs
information fournie par AOF 18/03/2026 à 08:59

(AOF) - BNP Paribas a dévoilé un plan stratégique pour sa plateforme de gestion d'actifs, la positionnant comme un contributeur clé de la trajectoire ROTE (rentabilité des capitaux propres tangibles) du groupe, fixée à 13 % à l'horizon 2028. La banque compte s'appuyer sur l'acquisition d'Axa IM pour opérer à une plus grande échelle en Europe, marquant ainsi une étape majeure de son développement. Le groupe gère désormais plus de 1 600 milliards d'euros d'actifs offrant une couverture complète par classe d'actifs ainsi qu'un large éventail de stratégies et de canaux de distribution.

Les quatre piliers du plan 2030

Le plan 2030 repose sur quatre piliers stratégiques de croissance :

- le renforcement du leadership dans les actifs alternatifs,

- le déploiement à grande échelle de la gestion active avec l'accélération du développement des ETFs,

- l'extension des partenariats avec les assureurs et les investisseurs institutionnels,

- et l'accélération de la croissance auprès de la clientèle Retail et Wealth Management.

Des objectifs financiers ambitieux

BNP Paribas affiche des cibles chiffrées précises pour la période 2025-2030.

Le groupe compte notamment sur environ 350 MdsEUR de collecte nette cumulée d'ici 2030.

En outre, il table sur une croissance annuelle des actifs sous gestion supérieure à 5% par an et sur une progression des revenus d'environ 4% en taux de croissance annuel moyen.

Quant au résultat avant impôt, il devrait quasiment doublé d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 13%.

Enfin, la rentabilité avant impôt devrait être supérieure à 65% en 2030.

Les charges d'exploitation devraient rester stables, permettant au coefficient d'exploitation de descendre sous la barre des 60 % à l'horizon 2030.

Pour parvenir à ces résultats, BNP Paribas compte sur une exécution disciplinée et la réalisation d'environ 150 MEUR de synergies de revenus et d'environ 400 MEUR de synergies de coûts d'ici 2029, grâce à la convergence des plateformes, la rationalisation des gammes de fonds et les gains d'efficacité opérationnelle.

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