BNP Paribas dépose bientôt sa requête dans le dossier soudanais
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:35

Dans le litige à propos du Soudan, BNP Paribas annonce qu'il déposera sa requête en appel d'ici le 9 février, la procédure se poursuivant donc comme anticipé, et qu'il est "pleinement préparé et confiant dans la solidité de ses arguments".

La banque française rappelle avoir été autorisée, le 8 janvier, à interjeter appel de sa condamnation dans ce dossier, après avoir été jugée coupable en première instance à l'issue d'une décision de justice qui avait été prononcée en octobre dernier.

Un jury populaire de New York avait alors condamné BNP Paribas à verser des dommages et intérêts de plus de 20,7 millions d'euros à trois soudanais réfugiés aux Etats-Unis, verdict que le groupe jugeait "fondamentalement erroné" tant sur le plan des faits que du droit.

Pour mémoire, ces réfugiés avaient porté plainte en 2016 contre l'établissement français, estimant qu'il avait contribué par ses opérations commerciales à maintenir en place le régime de l'ancien dictateur à la tête du Soudan.

BNP PARIBAS
91,9900 EUR Euronext Paris +0,08%
