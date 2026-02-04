BNP Paribas dépose bientôt sa requête dans le dossier soudanais
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:35
La banque française rappelle avoir été autorisée, le 8 janvier, à interjeter appel de sa condamnation dans ce dossier, après avoir été jugée coupable en première instance à l'issue d'une décision de justice qui avait été prononcée en octobre dernier.
Un jury populaire de New York avait alors condamné BNP Paribas à verser des dommages et intérêts de plus de 20,7 millions d'euros à trois soudanais réfugiés aux Etats-Unis, verdict que le groupe jugeait "fondamentalement erroné" tant sur le plan des faits que du droit.
Pour mémoire, ces réfugiés avaient porté plainte en 2016 contre l'établissement français, estimant qu'il avait contribué par ses opérations commerciales à maintenir en place le régime de l'ancien dictateur à la tête du Soudan.
