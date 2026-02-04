BNP Paribas, Credit Agricole, Michelin, Soitec, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus indique avoir obtenu, avec Singapour, la certification complète de la capacité de ravitaillement automatique en vol à vol (A3R) sur le transporteur multi-rôle Airbus A330 (MRTT), auprès de l'Institut national espagnol de technologie aérospatiale. Cette certification a été obtenue à l'issue d'une vaste campagne de qualification et d'essais en vol menée en étroite collaboration avec l'Armée de l'air de la République de Singapour (RSAF) et l'Agence des sciences et technologies de la défense.

Amundi

Comme annoncé lors de la publication de ses résultats annuels 2025, Amundi fait part du lancement, ce mercredi, d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 500 millions d'euros, représentant environ 3,1% du capital au cours actuel. Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements a donné instruction à un prestataire de services d'investissement, agissant de manière indépendante, de réaliser ces rachats d'actions pour un montant de 500 MEUR.

BNP Paribas

Dans le litige à propos du Soudan, BNP Paribas annonce qu'il déposera sa requête en appel d'ici le 9 février, la procédure se poursuivant donc comme anticipé, et qu'il est "pleinement préparé et confiant dans la solidité de ses arguments". La banque française rappelle avoir été autorisée, le 8 janvier, à interjeter appel de sa condamnation dans ce dossier, après avoir été jugée coupable en première instance à l'issue d'une décision de justice qui avait été prononcée en octobre dernier.

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) stable (-0,2%) à 7,07 milliards d'euros pour l'année 2025, avec un coût du risque accru de 6,6% à 1,97 MdEUR, mais un résultat brut d'exploitation en progression de 1,3% à 12,45 MdsEUR. Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation se dégrader de 0,9 point à 55,7%, ses charges d'exploitation (+4,9% à 15,63 MdsEUR) ayant davantage augmenté que son produit net bancaire (+3,3% à 28,08 MdsEUR).

Herige

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Herige Industries s'établit à 379,4 millions d'euros, en baisse de 5,9% par rapport à l'exercice 2024 (-5,7% retraité de l'effet calendaire). "Cette évolution traduit une bonne résilience globale dans un marché encore marqué par la fragilité des signaux de reprise", explique le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros.

Hopscotch

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Hopscotch s'élève à 271,1 millions d'euros, soit une baisse sur un an de 15%. La marge brute ressort à 98,9 MEUR, en repli de 5,6%. La baisse de l'activité sur l'exercice est principalement concentrée sur l'événementiel (43,5 MEUR de marge brute sur 2025), tandis que l'activité Conseil se maintient à un niveau élevé avec une marge brute de 26,6 MEUR.

Michelin

Michelin annonce l'acquisition de Flexitallic qui vise à développer son leadership dans le segment de l'étanchéité, en ligne avec la stratégie "Michelin in Motion 2030". Cette opération doit accélérer la croissance de l'activité Polymer Composite Solutions, qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du groupe.

Nexans

Nexans a annoncé l'obtention d'un contrat-cadre auprès d'Enedis, d'un montant de 600 millions d'euros. Le concepteur de systèmes pour la transition vers un avenir connecté sera chargé de fournir des câbles moyennes tensions destinés à accompagner la modernisation et le renforcement du réseau, le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, l'enterrement des lignes et la connexion des parcs d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français.

Scor

Scor revendique une croissance de son EGPI (estimation du revenu brut des primes par année de souscription) de 4,7% en réassurance traditionnelle (P&C et "Speciality") et de 80,5% en "Alternative Solutions", lors des renouvellements de janvier 2026. Grâce à la composition diversifiée de son portefeuille et à ses achats de rétrocession, le groupe français de réassurance ajoute anticiper une augmentation de son ratio de souscription de 2 points de pourcentage.

Soitec

Soitec a publié un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2026 clos le 31 décembre dernier, faisant ressortir une croissance de 18% en rythme séquentiel, à périmètre et change constants. En revanche, par rapport à la même période un an plus tôt, il est en baisse de 22%.

Thales

Thales annonce que trois protocoles d'accord ont été signés avec le Singapore Economic Development Board (EDB) afin d'accélérer le développement de ses capacités en intelligence artificielle, cloud, edge computing, ingénierie des données et fabrication avancée à Singapour.