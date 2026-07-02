BNP Paribas Cardif : Sébastien Dessillons nommé directeur du développement (correction)

(Zonebourse.com) - La dépêche précédente sur BNP Paribas Cardif contenait une erreur au sujet du parcours de Sébastien Dessillons. Une version corrigée suit. BNP Paribas Cardif annonce la nomination de Sébastien Dessillons au poste de directeur du développement. Il rejoint également le comité exécutif de l'assureur à compter du 1er juillet 2026.

Rattaché à la direction de la transformation et du développement, il sera chargé de renforcer le positionnement de BNP Paribas Cardif comme acteur de référence des partenariats d'assurance. Sa mission portera notamment sur le renforcement de l'animation des partenariats, le développement d'une proposition de valeur intégrant les opportunités offertes par l'intelligence artificielle et la mise en place de partenariats innovants.

Sébastien Dessillons débute sa carrière au ministère de l'Économie et des Finances avant de rejoindre plusieurs cabinets ministériels, d'abord auprès du ministre de la Défense entre 2012 et 2014, puis du Premier ministre de 2014 à 2016, où il est chargé des entreprises et des affaires industrielles.

Il intègre le groupe BNP Paribas en 2016 en tant que responsable du coverage d'un portefeuille de grands clients corporate. En 2019, il prend la responsabilité des équipes sectorielles de la Banque de financement et d'investissement (BFI) pour l'Europe, avant d'en assurer la direction au niveau mondial à partir de 2023. Il y pilote les équipes de banquiers d'affaires spécialisés par secteur et accompagne les entreprises et les fonds de private equity dans leurs opérations stratégiques, notamment de fusions-acquisitions et de financements structurés.

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