BNP Paribas Cardif et Stellantis s'allient sur l'occasion
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 16:24
L'accord couvre une gamme de garanties (extension, maintenance, garantie concessionnaire), des offres spécifiques aux véhicules électriques incluant la batterie, ainsi qu'une plateforme de gestion des sinistres et des outils digitaux pour concessionnaires.
Le déploiement commencera en France début 2026. Selon David Guérin, directeur général de Spoticar France, cette initiative 'soutient le développement des ventes de véhicules d'occasion et renforce la satisfaction client'.
Cyril Petit (BNP Paribas Cardif/Icare) et Hélène Bouteleau (Stellantis Finances & Services) soulignent l'importance de cette collaboration pour combiner expertise assurance et réseau de distribution.
