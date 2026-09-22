BNP Paribas Asset Management se dote d'une nouvelle organisation

BNP Paribas Asset Management annonce la mise en place d'une nouvelle organisation, qui lui permettra d'accélérer l'exécution du plan stratégique 2030 et de tirer pleinement parti de l'écosystème du groupe bancaire français.

Avec plus de 1 700 MdsEUR d'actifs sous gestion, cette organisation vise à tirer profit de sa taille significative et des capacités complémentaires de la plateforme combinée, pour soutenir la croissance auprès des clients institutionnels, des assureurs, de la clientèle retail et de la gestion privée.

La ligne métier Alternatives, dirigée par Isabelle Scemama, deputy CEO de BNPP AM et head of BNPP AM Alts, soutenue par Deborah Shire, deputy head of BNPP AM Alts, s'appuiera sur plus de 30 ans d'expérience dans les classes d'actifs alternatifs, notamment l'immobilier, l'infrastructure, le crédit alternatif et le private equity.

La ligne métier Investments, dirigée par Rob Gambi, global head of investments, regroupe les investissements de BNP Paribas AM, couvrant l'obligataire, la gestion active fondamentale actions, les investissements diversifiés, ainsi que la gestion systématique et quantitative.

La ligne métier Client Group Liquid Strategies, dirigée par Steven Billiet, head of global client group, liquid strategies, renforce et développe les relations avec les clients investissant dans l'ensemble des stratégies d'investissement liquides de BNP Paribas AM.

La société de gestion d'actifs ajoute que ces lignes métiers seront soutenues par des fonctions transversales renforcées, avec un accent mis sur les partenariats stratégiques, la transformation, ainsi qu'un nouveau modèle de durabilité.

Enfin, pour optimiser la prise de décision, BNP Paribas Asset Management met en place un executive board responsable du pilotage de la stratégie et des priorités, un conseil qui sera présidé par Sandro Pierri, le CEO de BNP Paribas AM.