BNP Paribas Asset Management lance un fonds obligataire dédié à la souveraineté européenne

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a lancé le fonds BNP Paribas Europe Strategic Autonomy Bond. Il permet d'investir dans les émetteurs de l'univers Euro Aggregate afin de tirer parti de l'évolution du contexte géopolitique et de l'accent croissant mis par l'Europe sur la sécurité, la résilience et l'autonomie stratégique.

Dans le prolongement des engagements de l'Union européenne qui prévoit de mobiliser plus de 1 800 milliards d'euros pour soutenir son ambition d'autonomie, le fonds s'articulera autour de quatre piliers d'investissement clés : la défense, les infrastructures, la résilience, la cybersécurité et le numérique.

Le renforcement des secteurs stratégiques européens est devenu une priorité, alors que l'Europe cherche à accroître sa résilience et à réduire ses dépendances extérieures. Cela nécessite des investissements ciblés dans les capacités de défense, les équipements fabriqués en Europe, les infrastructures critiques, notamment les réseaux électriques, les câbles, les infrastructures de transport d'énergie et les systèmes énergétiques, mais aussi dans les capacités de réponse aux crises et l'indépendance technologique.

Un processus de sélection rigoureux et combiné

Autour de ces piliers, BNPP AM a développé un processus de sélection rigoureux destiné à identifier les émetteurs dont les besoins de financement sont directement liés à la transition de l'Europe vers une plus grande résilience et une autonomie stratégique renforcée. La stratégie d'investissement combine une allocation macroéconomique top-down, utilisée pour positionner le portefeuille obligataire selon la duration, l'échéance, le secteur, le pays et la notation, avec une analyse approfondie bottom-up des émetteurs afin d'identifier les entreprises les mieux exposées à cette transformation structurelle.

Ce lancement fait suite au succès du fonds BNP Paribas Europe Strategic Autonomy, lancé en 2025, qui a déjà levé 975 millions d'euros d'encours et figure parmi les plus importants fonds activement gérés de sa catégorie.

Le fonds est classé Article 8 selon la réglementation Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

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