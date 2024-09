BNP Paribas Asset Management complète sa gamme Active Beta avec 2 ETF actions ESG

(AOF) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le lancement des deux premiers fonds actions dans sa gamme innovante d’ETF Active Beta. BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF et BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF sont des compartiments de BNP Paribas Easy Irish ICAV et sont cotés en bourse depuis le 3 septembre sur Euronext Paris et prochainement sur Deutsche Börse. BNP Paribas Easy Active Beta est une gamme innovante combinant une approche indicielle traditionnelle avec une intégration active de la méthodologie ESG propriétaire de BNPP AM.

Ces ETF sont conçus pour les investisseurs qui recherchent une approche plus ciblée en matière de durabilité, qui peut être adaptée rapidement à l'évolution de la réglementation et des critères des labels européens, tout en conservant un écart de suivi relativement limité par rapport aux grands indices boursiers.

BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF est un fonds Article 8 SFDR, avec un objectif d'investissement durable d'au moins 55% et fournissant une exposition au marché des actions japonaises. L'indice de référence est l'indice MSCI Japan Net Total Return.

BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF est un fonds Article 8 SFDR, avec un investissement durable ciblé d'au moins 45% et fournissant une exposition au marché des actions américaines. L'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index.

Les deux fonds appliquent l'approche ESG de BNPP AM et intègrent les exclusions PAB, afin de rendre tous deux éligibles aux critères des labels durables (label français ISR et le label Toward Sustainability).