BNP Paribas AM vend 10 % du capital d' Impax AM

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management a vendu environ 10,5 % du capital d' Impax Asset Management à un prix de 510 pence par action le 10 novembre. Suite à cette opération, la société de gestion française détiendra encore environ 14 % du capital de la société de gestion britannique spécialiste de l' environnement, cotée sur l' AIM (Alternative Investment Market). Ces actions sont soumises à un blocage de 180 jours. BNPP AM était entré au capital d' Impax AM en 2007.

Malgré ce désengagement capitalistique, Impax AM a tenu à souligner que la société française restait pour elle un partenaire important. " BNPP AM continue de soutenir Impax et a récemment mis à jour les accords en vertu desquels elle fournit à Impax des services de marketing, d'introduction et autres services de distribution, tandis qu'Impax a la délégation exclusive de la gestion de cinq des stratégies d'investissement en actions cotées de BNPP AM axées sur l'investissement dans des solutions environnementales " , précise la société britannique dans le communiqué annonçant l' opération. " Grâce à cet accord, BNPP AM et Impax ont renforcé leur partenariat commercial existant pour une durée minimale de quatre ans. La durabilité est au cœur de la stratégie de BNPP AM et la société s'est engagée à investir dans des fonds thématiques, un segment qui connaît une croissance rapide " , poursuit-elle.

Impax AM est une société de gestion britannique spécialisée dans les stratégies environnementales fondée en 1998. Ses encours ressortaient au 30 avril à 15,8 milliards de livres. Au premier semestre 2020, elle a enregistré une collecte record de 1,8 milliard de livres.