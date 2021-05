BNP Paribas AM s' associe avec le CDP sur la biodiversité

(NEWSManagers.com) -

La perte de la biodiversité est un enjeu crucial pour l' humanité. Le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui fait référence, estime qu' environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, notamment au cours des prochaines décennies, " ce qui n' a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de l' humanité " . Les investisseurs se sont emparés du sujet, mais ont encore du mal à réunir des données auprès des entreprises sur le sujet et à mesurer les impacts de leurs placements sur la biodiversité.

L' initiative de la société de gestion et du CDP (anciennement appelé Carbon Disclosure Project) cherche à faire avancer les choses.

" L' idée est de créer un cadre standard de métriques sur les entreprises pourront reporter. Cela pourrait prendre la forme d' un questionnaire, même s' il est un peu tôt pour le dire " , explique à NewsManagers Robert-Alexandre Poujade, analyste ESG chez BNP Paribas Asset Management.

Dans le domaine de la biodiversité, le CDP a déjà mis au point un questionnaire sur l' eau et les forêts à destination des entreprises. Grâce au financement de BNPP AM, le CDP va se concentrer sur des zones de la biodiversité qui sont moins couvertes, comme les services écosystémiques que sont la pollenisation... BNPP AM va apporter aussi sa vision d' investisseurs et d' utilisateur final des données au CDP.

A quelques jours du lancement de la semaine de la biodiversité au niveau international, ce partenariat a vocation à être complémentaire de l' initiative lancée par la société de gestion avec Axa Investment Managers, Sycomore Asset Management et Mirova pour développer un outil de mesure de l' impact des investissements sur la biodiversité. Il s' imbriquera aussi avec les travaux du groupe de travail sur la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, co-présidée par le groupe BNP Paribas.

" Aujourd' hui, les initiatives foisonnent sur la biodiversité, comme ce fut le cas sur le climat et le carbone il y a quelques années. L' objectif aujourd' hui est d' améliorer la qualité des données sur ces sujets et de commencer à comprendre comment elles peuvent être prises en compte dans l' analyse ESG et avoir un impact sur les décisions d' investissement " , détaille Robert-Alexandre Poujade.

Les premiers résultats devraient être publiés d' ici un ou deux ans.

L' enjeu reste que les entreprises adhèrent ensuite au projet et divulguent des données. C' est là aussi tout le rôle des sociétés de gestion par le biais de l' engagement actionnarial, seules ou à plusieurs.

Les empreintes " eau " et " forêt " des fonds seront publiées

Ce partenariat s' inscrit dans le cadre d'une feuille de route de BNPP AM pour intégrer les enjeux de la biodiversité dans l' ensemble de ses activités de gestion. Ce plan s' articule autour des six piliers de sa stratégie d'investissement durable Global Sustainability.

La feuille de route se fixe notamment des objectifs pour mesurer et publier les empreintes " eau " et " forêts " des portefeuilles d' investissement de la société de gestion. Dans un premier temps, cette dernière a mesuré ces empreintes à l' échelle de l' ensemble des portefeuilles investis en actions, obligations et souverains. Dans un deuxième temps, elle va s' attacher à étudier ces empreintes au niveau de chaque fonds, et regarder là où des améliorations peuvent être apportées. " Sachant que sur l' eau, par exemple, les choses ne sont pas aussi simples que sur le carbone, puisque le sujet est très local " , souligne Robert-Alexandre Poujade. Enfin, d' ici à la fin de l' année, les premières empreintes eau et forêt des fonds ISR seront publiées aux investisseurs. Une initiative qui a à terme vocation à concerner les autres fonds.

Parmi ses autres initiatives, BNPP AM prévoit de lancer des produits visant à répondre aux défis de la biodiversité, notamment sur les solutions pour restaurer les écosystèmes.

Enfin, puisque la protection de la biodiversité est l' affaire de tous, BNPP AM mène aussi des actions au niveau des salariés de l' entreprise, avec des objectifs zéro plastique et zéro déchet.