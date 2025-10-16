 Aller au contenu principal
BNP Paribas AM présente le fonds BNPP Environmental Infrastructure Income
information fournie par AOF 16/10/2025 à 16:50

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annonce le lancement du fonds BNPP Environmental Infrastructure Income. Ce dernier investit à l'échelle mondiale dans des secteurs stratégiques, couvrant l'infrastructure énergétique et numérique, la gestion de l'eau et des déchets, ainsi que les infrastructures de transport. Le fonds est classé Article 9 SFDR.

" Avec un accent sur les sociétés d'infrastructures cotées dans des secteurs défensifs et un niveau de dividendes attractif, le fonds investit dans des entreprises qui bénéficient généralement de rendements réglementés et de contrats de long terme, de flux de revenus ajustés à l'inflation, d'une visibilité sur les résultats et, surtout, qui sont moins sensibles au cycle économique que le marché dans son ensemble, " détaille le gestionnaire d'actifs.

Le fonds est mondial avec une focalisation sur l'Europe et les États-Unis, les entreprises ciblées relevant généralement des secteurs GICS "Utilities" et "Industrials".

Environmental Infrastructure Income se compose d'un portefeuille diversifié de 70 à 90 titres, issus d'un univers d'environ 350 entreprises mondiales.

Ce fonds complète la gamme spécialisée du "Environmental Strategies Group" de BNPP AM, qui propose désormais plusieurs solutions d'investissement innovantes, allant du fonds BNPP Clean Energy Solutions aux fonds régionaux BNPP Global, Europe et Emerging Markets Environmental Solutions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

