BNP Paribas AM nomme un nouveau directeur marketing

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a nommé Pieter Oyens comme directeur marketing monde ainsi que Guillaume Wehry?en qualité de coresponsable stratégie produits au niveau monde. Pieter Oyens remplace Paul Van Eynde en tant que directeur marketing. D’après son profil Linkedin, ce dernier a quitté la filiale de BNP Paribas en février dernier. Interrogée, BNP Paribas AM indique que ce dernier est parti pour suivre de nouvelles opportunités.

« Pieter Oyens est placé sous la hiérarchie de Steven Billiet, responsable du Global Client Group, et supervisera l’activité marketing afin d’assurer un meilleur alignement avec les priorités des équipes produits, gestions et ventes à l'échelle mondiale, régionale et locale, pour répondre au mieux aux besoins des clients », explique un communiqué. « Son expérience en Asie sera également un atout pour soutenir nos ambitions dans cette région clé pour BNPP AM ?», ajoute Steven Billiet. Sur 20 ans de carrière, il a en effet passé 14 ans à Hong Kong, entre autres, chez BNP Paribas et ABN AMRO Bank.

En parallèle, Guillaume Wehry prend la co-direction des équipes stratégie produit aux côtés de?François Roux. En qualité de?coresponsable stratégie produits au niveau monde, il est placé sous l’autorité de Pierre Moulin, responsable mondial des produits et du marketing stratégique. Sur ses 25 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, il a aussi passé plus de 10 ans en Asie. Guillaume Wehry a occupé divers postes à responsabilité au sein de SGAM (devenu Amundi) en Europe et en Asie.?En 2018, il a rejoint BNP Paribas Asset Management en tant que?responsable du marketing pour la région Asie-Pacifique à Hong Kong, où il a soutenu les efforts commerciaux dans la région, en particulier du côté de la distribution.

