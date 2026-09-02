BNP Paribas AM nomme quatre dirigeants clés à la direction des investissements

Un nouvel épisode dans la série de l’intégration d’Axa IM par BNP Paribas , avec quatre nominations à la tête des principales expertises de gestion. L’opération vise à créer une plateforme européenne de premier plan dans la gestion d’actifs traditionnels et alternatifs, avec plus de 1.700 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ce projet s’inscrit dans son plan stratégique AMplify 2030 . Dans ce cadre, BNP Paribas Asset Management renforce sa gouvernance d’investissement comme suit :

- Guy Davies, directeur général adjoint des investissements, directeur des investissements et responsable mondial de la gestion actions fondamentale active.

- Olivier de Larouzière, directeur des investissements et responsable mondial de la gestion obligataire.

- Laurent Clavel, directeur des investissements et responsable mondial de la gestion multi-actifs.

- Robinson Rouchié, directeur des investissements et responsable mondial des investissements systématiques et quantitatifs.

« Ces nominations marquent une étape importante. Nous mettons en place une organisation conçue pour libérer l’échelle et l’étendue des capacités de gestion de fonds et de solutions de BNPP AM sur l’ensemble du spectre des risques et des types de clients. », a déclaré Rob Gambi, directeur mondial des investissements.

Continuité et expertise

Sur les quatre nominations, trois sont issues de l’historique BNP Paribas Asset Management et un provient d’Axa IM. Guy Davies, présent au sein du groupe depuis 2008, conserve la supervision des actions fondamentales, domaine qu’il dirige depuis près de dix ans. Olivier de Larouzière, arrivé en 2019 avec une forte expertise obligataire acquise chez Ostrum AM, reste à la tête des activités de taux.

Robinson Rouchié, pur produit de l'écosystème BNP Paribas, voit son parcours centré sur la stratégie et les investissements quantitatifs confirmé par la direction des activités systématiques et quantitatives. De son côté, Laurent Clavel constitue le principal représentant d’Axa IM dans cette organisation. Son maintien à la tête des stratégies multi-actifs apparaît cohérent au regard de ses anciennes fonctions chez Axa IM, mais aussi de son expérience dans la recherche macroéconomique et quantitative.

L'Agefi