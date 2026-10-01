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BNP Paribas AM lance un fonds obligataire sur la souveraineté européenne
information fournie par Agefi Asset Management 01/10/2026 à 08:00

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BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) transpose sa thématique d’autonomie stratégique au marché obligataire après l’avoir fait pour un fonds actions en 2025.

Son nouveau fonds, le BNP Paribas Europe Strategic Autonomy Bond, sélectionne dans l’univers Euro Aggregate les émetteurs appelés à bénéficier du virage sécuritaire de l’Europe et de sa quête de résilience face aux tensions géopolitiques.

Le fonds est classé article 8 au sens de SFDR et s’organise autour de quatre piliers : défense, infrastructures, résilience, cybersécurité et numérique. La gestion combine une allocation top-down, et une sélection bottom-up d'émetteurs dont les besoins de financement sont directement liés à la montée en résilience de l’Europe.

BNPP AM estime la mobilisation de capitaux de l’Union Européenne à plus de 1.800 milliards d’euros en faveur de son autonomie.

Vincent Barret

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