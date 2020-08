BNP Paribas AM fusionne deux fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française BNP Paribas Asset Management a décidé de fusionner le fonds Bond Euro Premium au sein du fonds Euro Medium Term Bond, tous deux compartiments de la Sicav luxembourgeoise de BNPP AM. La fusion interviendra le 11 septembre 2020. La société invoque une décision de rationaliser sa gamme de fonds en éliminant les doublons de compartiments. Or, les univers d' investissement des compartiments absorbé et absorbant sont similaires. " Le fait qu' après la fusion, les actifs combinés atteindront une taille optimale pour ce type de stratégie dans le meilleur intérêt des actionnaires" , indique BNPP AM dans une lettre aux actionnaires.