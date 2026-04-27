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BNP Paribas AM élargit sa gamme d’ETF éligibles au PEA
information fournie par AOF 27/04/2026 à 17:10

(AOF) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), gestionnaire d’actifs européen avec plus de 1 600 milliards d’euros d’encours sous gestion, annonce la cotation de son ETF BNP Paribas Easy EUR Overnight PEA sur Euronext Paris. Cet ETF, géré passivement, vise à répliquer synthétiquement (avec un écart de suivi maximum de 1 %) la performance de l'indice Solactive €STR Overnight Total Return Index et permet de s'exposer au taux à court terme en euros (€STR2), le taux interbancaire officiel au jour le jour de la zone euro.

Il offre ainsi aux investisseurs institutionnels et particuliers une solution de gestion de trésorerie simple et transparente, axée sur la stabilité et la liquidité.

Avec des frais de gestion de 0,0511%, il est à ce jour l'ETF le moins cher de sa catégorie à être éligible au plan d'épargne en actions (PEA). Il s'agit du quatorzième ETF éligible au PEA proposé par BNPP AM à ses clients.

Le lancement de l'ETF BNP Paribas Easy EUR Overnight PEA s'inscrit pleinement dans l'ambitieuse feuille de route de BNPP AM en matière de diversification de son offre ETF, dévoilée récemment dans le cadre de son nouveau plan stratégique.

D'ici 2030, BNPP AM accélèrera le développement de sa plateforme ETF, l'un des quatre piliers de croissance de son plan stratégique, en lançant plus de 75 nouvelles stratégies avec un objectif de collecte nette d'environ 100 MdsEUR.

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