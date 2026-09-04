BNP Paribas AM Alts franchit le cap du milliard de dollars géré pour le fonds américain ASRS en SRT

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management Alts (premier gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe avec environ 300 milliards d'euros d'actifs sous gestion) annonce avoir reçu un nouveau mandat d'investissement de 600 millions de dollars de la part du fonds de retraite de l'Etat d'Arizona (ASRS). Ce montant est destiné à sa stratégie de transfert significatif de risque (SRT). Il s'ajoute à un premier investissement de 400 MUSD réalisé en avril 2024, ce qui porte le total investi par ASRS à 1 MdUSD.

Ce nouveau mandat s'inscrit dans la stratégie d'ASRS, qui cherche à diversifier ses investissements dans le crédit privé, principalement aux Etats-Unis et en Europe.

L'investissement en SRT permet aux investisseurs d'accéder directement aux portefeuilles de crédits bancaires performants, tout en aidant les banques à optimiser leurs fonds propres réglementaires. BNP Paribas Asset Management Alts dispose de 25 ans d'expérience dans ce domaine, avec près de 150 transactions réalisées.

"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec ASRS et les remercions pour leur confiance renouvelée. Alors que les investisseurs cherchent des alternatives au prêt direct, le SRT offre de la résilience et une vraie décorrélation. Ce marché continue de progresser : environ 40 banques ont émis pour 15 milliards de dollars de SRT au premier semestre 2026, dont plus de 70% provenant de banques européennes", a commenté Deborah Shire, responsable adjointe de BNP Paribas Asset Management Alts.

Pionnier sur ce marché, ASRS continue d'y trouver des opportunités attractives par rapport aux autres solutions de crédit à l'échelle mondiale.

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