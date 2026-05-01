BNP Paribas AM ajuste sa gamme ETF avec une solution monétaire synthétique

BNP Asset Management élargit sa gamme de fonds cotés (ETF) en lançant une solution d’exposition obligataire court terme spécifiquement éligible au Plan d’épargne en actions (PEA). Cette initiative traduit la volonté du groupe de renforcer son positionnement sur le marché des ETF, qui constitue l’un des quatre axes majeurs de la stratégie de développement de son activité de gestion d’actifs. Le fonds est indexé sur l’Ester, le taux interbancaire officiel au jour le jour de la zone Euro.

« Cet ETF permet (aux investisseurs) d’intégrer une approche plus défensive dans l’allocation de leurs portefeuilles tout en bénéficiant du cadre du PEA. Son éligibilité à cette enveloppe fiscale, en forte croissance auprès des investisseurs particuliers français, permettra à nos clients d’accéder à une solution simple, compétitive et liquide » indique Jeremy Tubiana, responsable du développement des ETF France et Benelux chez BNP Paribas Asset Management.

Frais minimisés, logique indirecte

Le troisième gestionnaire d’actifs européen adopte une stratégie offensive en choisissant de se positionner sur les niveaux de frais de gestion les plus bas de ce segment de marché. L’ETF proposé à la cote à partir du 24 avril affiche des frais annuels de 0,0511%.

Il applique une réplication synthétique afin de permettre l’éligibilité au PEA sur ce type d’exposition. Il investit dans un panier d’actions européennes et s’expose, par l’intermédiaire d’un swap de performance, au taux sans risque. Le lien entre avantage fiscal et soutien aux entreprises européennes, raison pour laquelle le dispositif a été créé, devient alors indirect mais présente des avantages pour le client. La volonté de diversifier son portefeuille tout en maîtrisant les frais demeure la motivation centrale de ce type d’investissement.

Simon Nessmann