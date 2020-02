Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP fait mieux que prévu au quatrième trimestre, baisse sa cible de rentabilité 2020 Reuters • 05/02/2020 à 08:09









BNP FAIT MIEUX QUE PRÉVU AU QUATRIÈME TRIMESTRE, BAISSE SA CIBLE DE RENTABILITÉ 2020 PARIS (Reuters) - BNP Paribas, dont les résultats sont ressortis au-dessus des attentes au quatrième trimestre 2019, a abaissé mercredi son objectif de rentabilité pour 2020 pour tenir compte de la persistance d'un environnement de taux bas. La première banque de la zone euro par la capitalisation boursière a dit s'attendre pour cette année à une baisse modérée de ses revenus dans la banque de détail. Elle table également sur un rendement de ses fonds propres tangibles (ROTE) à 10% cette année contre un objectif initialement fixé à plus de 10,5%. "L'ajustement des politiques monétaires à l'été 2019 a induit un environnement de taux plus défavorable qu'anticipé en début d'année 2019", souligne ainsi la banque de la rue d'Antin dans un communiqué. "Les produits d'intérêt des banques de réseaux de la zone euro sont ainsi impactés." Pour le quatrième trimestre 2019, son résultat net a crû de 28,2% à 1,85 milliard d'euros et ses revenus ont progressé de 11,5% à 11,33 milliards d'euros. D'après la moyenne des prévisions de quatre analystes, le marché anticipait un résultat net de 1,71 milliard d'euros. Dans la banque de financement et d'investissement (BFI), plombée fin 2018 par la chute des marchés, la banque a vu ses activités rebondir avec une hausse de 30% des revenus. En Bourse, le titre BNP affiche un repli de 6,7% depuis le début de l'année après un bond de près de 34% en 2019. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris 0.00%