BNP FAIT MIEUX QUE PRÉVU AU 3E TRIMESTRE GRÂCE AUX PROVISIONS ET À LA BFI PARIS (Reuters) - BNP Paribas a fait état mardi de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre grâce à un rebond confirmé de ses activités de marché et à des provisions pour risque de crédit moins élevées qu'anticipé. La première banque de la zone euro par la capitalisation boursière indique dans un communiqué que son bénéfice net a réculé de 2,3% sur le trimestre, à 1,89 milliard d'euros. Son produit net bancaire est quant à lui ressorti quasiment stable à 10,88 milliards. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice net de 1,57 milliard d'euros et un produit net bancaire de 10,66 milliards sur le trimestre, selon les données I/B/E/S de Refinitiv. Du fait des risques de non-reboursement d'emprunts liés aux conséquences économiques de la crise sanitaire, l'établissement bancaire a augmenté de 47% ses provisions, mais à un niveau moindre que prévu par les marchés. Les activités de marché poursuivent de leur côté le rebond entamé au deuxième trimestre avec des revenus en hausse de plus de 30%. Sur le trimestre, la baisse significative des charges a en outre permis à BNP Paribas de dégager un résultat brut d'exploitation en hausse de près de 8%. Dans le contexte de récession économique, la banque maintient sa prévision d'une contraction de 15% à 20% de son résultat net sur l'ensemble de l'année. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Stéphane Brosse)

