BMW: ventes mondiales du groupe à +0,4% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que ses ventes mondiales ont progressé de +0,4 % au deuxième trimestre 2025, atteignant 621 271 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce livrés entre avril et juin.

Au cours du premier semestre, le groupe indique avoir écoulé 1 207 388 unités, en léger recul de -0,5 %.



Les véhicules électrifiés ont enregistré une croissance notable : 318 949 modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables ont été livrés sur six mois, soit une hausse de +18,5 %.



Jochen Goller, membre du directoire en charge des clients, des marques et des ventes, souligne que BMW ' a franchi un cap important avec la livraison de son 1,5 millionième véhicule entièrement électrique, confirmant son statut de leader sur le marché des BEV '.



Dans le détail, la marque BMW a livré 1 070 814 véhicules au premier semestre. Ses ventes électrifiées ont progressé de +6,5 %, soutenues par les hybrides rechargeables (+28,9 %). BMW M GmbH a signé son meilleur semestre, dépassant pour la première fois les 100 000 véhicules vendus (+6,5 %).

MINI a vu ses ventes croître de +17,3 % sur six mois (133 778 unités), stimulées par ses modèles électriques qui représentent plus d'un tiers des ventes mondiales.

Rolls-Royce a augmenté ses livraisons de +9,4 % au T2 mais les ventes reculent de -0,8 % au cours du semestre.

Enfin, BMW Motorrad a reculé de -6,3 %, avec 105 909 deux-roues écoulés au cours des six premiers mois de l'année.





Valeurs associées BMW 82,800 EUR XETRA +0,98%