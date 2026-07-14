BMW va rappeler plus de 29 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie

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BMW BMWG.DE procède au rappel de 29 119 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au relais de démarrage du moteur, susceptible de se corroder, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et un court-circuit, augmentant ainsi le risque d'incendie, a annoncé mardi l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne plusieurs modèles, notamment les 530e xDrive, les 740Le xDrive et certains modèles de la gamme iPerformance de BMW, selon l'autorité américaine de sécurité automobile.

Les concessionnaires remplaceront gratuitement le démarreur du moteur dans le cadre de cette mesure de rappel, a précisé la NHTSA.