 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMW va rappeler plus de 29 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 10:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BMW BMWG.DE procède au rappel de 29 119 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au relais de démarrage du moteur, susceptible de se corroder, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et un court-circuit, augmentant ainsi le risque d'incendie, a annoncé mardi l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne plusieurs modèles, notamment les 530e xDrive, les 740Le xDrive et certains modèles de la gamme iPerformance de BMW, selon l'autorité américaine de sécurité automobile.

Les concessionnaires remplaceront gratuitement le démarreur du moteur dans le cadre de cette mesure de rappel, a précisé la NHTSA.

Valeurs associées

BMW
57,700 EUR XETRA -0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frontière entre l'Espagne et le territoire britannique de Gibraltar, vue depuis La Línea de la Concepción, dans le sud de l'Espagne, le 29 juin 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    A Gibraltar, la fin des contrôles à la frontière marque une nouvelle ère
    information fournie par AFP 14.07.2026 10:46 

    Finies les files interminables et les longues minutes d'attente : des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l'entrée en vigueur mercredi d'un traité de libre circulation entre l'enclave britannique de ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Stellantis
    information fournie par Zonebourse 14.07.2026 10:30 

    Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "conserver" sur Stellantis, mais abaisse son objectif de cours de 7 EUR à 5,50 EUR, à l'approche de la publication des résultats du 2e trimestre, prévue le 26 juillet avant l'ouverture du marché. La banque allemande table ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en recul pour le 14 juillet
    information fournie par AFP 14.07.2026 09:57 

    La Bourse de Paris évolue en baisse mardi, au ralenti en raison du 14 juillet, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient et d'attente, avant la publication de l'inflation américaine. Vers 9H30 (heure de Paris), dans les premiers ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, vigilante face au conflit au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 14.07.2026 09:55 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance mardi, l'enlisement du conflit au Moyen-Orient ​et la reprise à la hausse des cours pétroliers entraînant un retour des craintes inflationnistes. À Paris, le CAC 40 perd 0,77% à 8.300,61 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,46 -3,53%
Pétrole Brent
86,86 +4,25%
CAC 40
8 285,57 -0,95%
TOTALENERGIES
71,69 +1,80%
WORLDLINE
9,26 -3,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank