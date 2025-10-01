BMW va raccorder son usine de Leipzig à un pipeline hydrogène
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 10:10
BMW Group annonce la signature de contrats avec MITNETZ GAS et ONTRAS Gastransport pour relier son usine de Leipzig à un pipeline hydrogène, une première mondiale dans la production automobile. Le raccordement, long d'environ 2 km, intégrera un système de pression et de mesure et devrait alimenter le site à partir de mi-2027.
Cette infrastructure remplacera les livraisons par camions et permettra un usage élargi de l'hydrogène, notamment pour les fours de cuisson de l'atelier de peinture. Petra Peterhänsel, directrice de l'usine, souligne que l'approvisionnement par pipeline ouvrira de nouvelles possibilités pour les procédés les plus énergivores.
BMW indique que ce projet s'inscrit dans le développement du réseau hydrogène allemand, qui comptera environ 9000 km de canalisations et sera pleinement opérationnel d'ici 2032.
Valeurs associées
|79,100 EUR
|XETRA
|+0,19%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a commencé la séance en faisant du surplace mercredi, après le blocage budgétaire aux Etats-Unis qui a conduit dans la nuit à la fermeture de nombreux services publics pour la première fois depuis sept ans. Vers 10H00 locales, l'indice vedette ... Lire la suite
-
Les dirigeants des 27 pays de l'UE se retrouvent mercredi à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe, au moment où de mystérieux drones dans le ciel danois ont encore accru la tension ces derniers jours. Des milliers de policiers ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza partie de Tunisie à la mi-septembre, qui se trouvait mercredi au large de l'Egypte, a déclaré poursuivre sa route malgré des "manoeuvres d'intimidation" menées pendant la nuit, selon ses organisateurs, par des "navires militaires israéliens". ... Lire la suite
-
Des parents en larmes attendaient avec angoisse mercredi des nouvelles de leurs enfants disparus après l'effondrement d'une école islamique sur la grande île de Java, en Indonésie, les sauveteurs qui ont capté des signes de vie estimant qu'environ 91 personnes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer