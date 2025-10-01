 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 895,59
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BMW va raccorder son usine de Leipzig à un pipeline hydrogène
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 10:10






BMW Group annonce la signature de contrats avec MITNETZ GAS et ONTRAS Gastransport pour relier son usine de Leipzig à un pipeline hydrogène, une première mondiale dans la production automobile. Le raccordement, long d'environ 2 km, intégrera un système de pression et de mesure et devrait alimenter le site à partir de mi-2027.

Cette infrastructure remplacera les livraisons par camions et permettra un usage élargi de l'hydrogène, notamment pour les fours de cuisson de l'atelier de peinture. Petra Peterhänsel, directrice de l'usine, souligne que l'approvisionnement par pipeline ouvrira de nouvelles possibilités pour les procédés les plus énergivores.

BMW indique que ce projet s'inscrit dans le développement du réseau hydrogène allemand, qui comptera environ 9000 km de canalisations et sera pleinement opérationnel d'ici 2032.











Valeurs associées

BMW VZ
79,100 EUR XETRA +0,19%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank