BMW va déployer des robots humanoïdes sur ses lignes de montage en Allemagne
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 16:02

BMW a annoncé vendredi son intention d'intégrer, pour la première fois en Allemagne, des robots humanoïdes au sein de ses lignes de montage, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de son projet baptisé "Physical AI" visant à combiner IA numérique et machines dans ses usines.

Ce projet pilote, qui doit être conduit sur son site de Leipzig, dans l'est du pays, ambitionne d'intégrer la robotique humanoïde à la production automobile de série actuelle, tout en explorant de nouvelles pistes d'applications en matière de fabrication de batteries et de composants.

Production de série

Développé avec le groupe suédois Hexagon, un partenaire historique du constructeur, ce projet s'appuie sur le robot AEON, dont les premiers tests à l'usine de Leipzig fin 2025 se sont révélés concluants. Une ultime phase expérimentale doit débutera en avril 2026 afin de préparer le lancement officiel de la phase pilote prévu pour cet été.

Ce programme fait suite à un projet réussi conduit l'an dernier sur le site américain de Spartanburg, l'un des plus automatisés du groupe.

Au millimètre près

Menés en collaboration avec Figure AI pendant une durée de dix mois, ces essais ont permis au robot Figure 02 de contribuer à la production de plus de 30 000 BMW X3, en validant leur utilisation pour la manipulation précise de pièces de tôlerie pour le soudage, une tâche aussi exigeante qu'exténuante.

Au total, ces robots déplacé plus de 90 000 composants et parcouru environ 1,2 million de pas en 1 250 heures de travail.

D'après BMW, tous ces tests ont permis de confirmer que les robots humanoïdes étaient en mesure d'exécuter en toute sécurité des tâches répétitives de haute précision, comme le positionnement de composants au millimètre près, ouvrant ainsi la voie à un déploiement plus large de l'IA physique en vue de la modernisation de ses processus de production.

