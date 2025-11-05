 Aller au contenu principal
BMW triple son bénéfice net au troisième trimestre malgré les droits de douane américains, après une chute l'an dernier
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2025 à 08:27

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le constructeur allemand BMW a annoncé mercredi avoir plus que triplé son bénéfice net au troisième trimestre, poussé par une hausse de ses livraisons, qui se sont maintenues aux Etats-Unis malgré les droits de douane, après une chute drastique de son résultat l'an dernier due à un rappel massif de véhicules.

Entre juillet et septembre, il a dégagé un résultat net de 1,70 milliard d'euros, en hausse de 256,5% sur un an, a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Le rebond du bénéfice s'explique notamment par un effet de base: le bénéfice de l'an dernier à la même période ayant été lourdement impacté par le rappel de véhicules dû à des composants défectueux.

Au troisième trimestre de cette année, le groupe de Munich a profité d'une hausse de 9% de ses livraisons mondiales, largement au dessus de celles de ses concurrents nationaux Volksagen (+1%) et Mercedes-Benz (-12%), affectés par la chute de leurs livraisons en Chine et aux Etats-Unis.

Les constructeurs européens ont subi la hausse des droits de douane américains sur les voitures fabriquées en Europe décidée par le président Donald Trump, d'abord à 27,5% en avril, puis ramenée à 15% à partir d'août, contre seulement 2,5% précédemment.

Toutefois, BMW possède sa plus grande usine au monde en Caroline du Sud, d'où il produit la moitié des véhicules à destinations des Etats-Unis, contrairement aux marques Porsche et Audi, du groupe Volkswagen, qui ne disposent d'aucun site dans le pays.

Le groupe a vu ses livraisons outre-Atlantique augmenter d'un quart sur un an.

Les droits de douane américains ont tout de même pesé sur sa marge opérationnelle. Les dépenses liées à leur hausse ont eu un impact de 1,75 points de pourcentage au troisième trimestre, indique le communiqué.

Cette marge a atteint 5,2% au troisième trimestre, encore loin de celles des années 2024 (6,3%) et 2023 (10%).

Comme ses concurrents nationaux, BMW souffre de la concurrence accrue des constructeurs chinois, notamment en Chine, où il réalisait un tiers de ses ventes l'an dernier, contre seulement un quart ce trimestre.

Cette concurrence a engendré des mesures financières pour "renforcer la rentabilité des concessionnaires sur le marché chinois difficile", explique le communiqué.

Dans ce contexte, le constructeur avait révisé début octobre ses prévisions à la baisse, prévoyant une marge opérationnelle dans le segment automobile entre 5 et 6%, contre 5 à 7% visés auparavant.

Guerre commerciale
Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BMW
80,220 EUR XETRA -0,10%

