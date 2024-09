Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: travaille avec Toyota autour de l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - Toyota et BMW ont signé un accord pour renforcer leur collaboration dans le secteur de l'hydrogène.



Les partenaires comptent développer conjointement des systèmes de piles à hydrogène et d'amélioration des infrastructures.



Depuis 2011, les deux sociétés ont déjà coopéré sur des technologies environnementales. Leur objectif est de proposer plus de véhicules électriques à hydrogène (FCEV) et d'étendre les réseaux d'approvisionnement en hydrogène. BMW prévoit de lancer son premier FCEV produit en série en 2028.



Les deux entreprises collaboreront également pour réduire les coûts et créer des synergies dans le développement et l'approvisionnement.





