BMW: recul de plus de 4% des livraisons à neuf mois

(CercleFinance.com) - BMW Group indique avoir livré un total d'un peu plus de 1,75 million de véhicules dans le monde à fin septembre 2024, un nombre en baisse de 4,5% par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière.



Le constructeur allemand de voitures haut de gamme explique que cette contraction traduit en grande partie les arrêts de livraisons liés aux problèmes de systèmes de freinage au troisième trimestre, ainsi que la faiblesse persistante de la demande en Chine.



Le groupe met toutefois en avant une progression significative de 19,1% de ses livraisons de véhicules entièrement électriques malgré des conditions de marché difficiles, ainsi que des gains de parts de marché pour sa marque BMW en Europe.





