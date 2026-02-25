 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMW rappelle près de 59 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un faisceau électrique endommagé, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 10:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de l'entreprise)

BMW BMWG.DE rappelle 58 713 véhicules aux États-Unis en raison d'un faisceau électrique pour le système de climatisation qui peut être endommagé et provoquer un court-circuit, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne plusieurs véhicules, dont la M5 Sportswagon, la M5 et la 750e xDrive, selon la NHTSA.

Un porte-parole de la société a confirmé le rappel à Reuters. Il a déclaré qu'une inspection de la qualité avait montré que le passage des câbles dans les véhicules concernés devait être amélioré.

"Aucun accident n'a été enregistré en rapport avec ce type de défaut", a ajouté le porte-parole.

Valeurs associées

BMW
88,160 EUR XETRA -0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank