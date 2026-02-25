BMW rappelle près de 59 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un faisceau électrique endommagé, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de l'entreprise)

BMW BMWG.DE rappelle 58 713 véhicules aux États-Unis en raison d'un faisceau électrique pour le système de climatisation qui peut être endommagé et provoquer un court-circuit, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne plusieurs véhicules, dont la M5 Sportswagon, la M5 et la 750e xDrive, selon la NHTSA.

Un porte-parole de la société a confirmé le rappel à Reuters. Il a déclaré qu'une inspection de la qualité avait montré que le passage des câbles dans les véhicules concernés devait être amélioré.

"Aucun accident n'a été enregistré en rapport avec ce type de défaut", a ajouté le porte-parole.