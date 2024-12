BMW: nouveau directeur de la marque MINI pour l'Europe information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - BMW fait savoir que Federico Izzo, actuellement responsable de MINI UK, prendra la direction de la marque MINI pour l'Europe à compter du 1er janvier 2025.



Dans le même temps, MINI UK, auparavant gérée comme une région de vente distincte pour MINI, fera partie de la région de vente européenne.



Federico Izzo a rejoint le groupe BMW en 2007.



Après avoir occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable du marketing BMW et MINI en Italie et de directeur général du groupe BMW en République tchèque, il a rejoint MINI UK en 2022.







Valeurs associées BMW 80,68 EUR XETRA +0,88%