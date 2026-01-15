 Aller au contenu principal
BMW Motorrad a livré un total de 202 563 motos dans le monde en 2025
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 11:32

BMW Motorrad a livré plus de 200 000 motos aux clients, soit un total de 202 563 unités dans le monde en 2025.

Plusieurs marchés ont enregistré leurs meilleurs résultats à ce jour, dont l'Italie, Espagne, Japon, Australie, Portugal, Canada, Malaisie et Pays-Bas.

En décembre, un total de 15 109 motos ont été vendues - le troisième meilleur mois de décembre de l'histoire de BMW Motorrad.

Un total de 118 814 motos ont été vendues en Europe, une légère augmentation par rapport à l'année précédente. La région d'Europe centrale a augmenté son volume à 12 248 unités, un nouveau sommet. L'Allemagne reste le marché le plus fort dans le monde avec 25 516 motos vendues, suivie de la France (19 019), l'Italie (16 692) et l'Espagne (14 005).

Les États-Unis (14 869), le Brésil (14 488) et la Chine (10 555) ont apporté des contributions substantielles au résultat global de BMW Motorrad.

BMW Motorrad aborde 2026 avec confiance. L'objectif est de renforcer davantage sa position de leader dans le monde sur le segment moto premium.

" Nous le devons à notre position de premier plan dans notre engagement envers le leadership technologique, une attention stratégique constante sur la force de la marque et, surtout, sur une offre de produits attrayante." a déclaré Markus Flasch, DG de BMW Motorrad.

