BMW maintient ses prévisions pour 2026 malgré une chute de ses bénéfices au premier trimestre ; son action bondit grâce à des marges supérieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BMW maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré les droits de douane et les difficultés rencontrées en Chine

* Le titre progresse de près de 5 % grâce à une marge opérationnelle automobile supérieure aux attentes

* Le directeur général Zipse minimise la dernière menace de Trump d'imposer des droits de douane de 25 %

(Ajout de puces, de contexte et de l'évolution du cours de l'action au titre et au premier paragraphe, commentaire d'un analyste au paragraphe 9, commentaire du directeur général au paragraphe 16.) par Rachel More

BMW BMWG.DE a maintenu mercredi ses prévisions financières pour 2026 et a laissé entendre qu'il pourrait résister aux droits de douane américains et à la concurrence chinoise, ce qui a fait grimper le cours de l'action de près de 5 % malgré une chute de 25 % du bénéfice avant impôts au premier trimestre.

Le constructeur automobile allemand haut de gamme a dépassé les principales prévisions de bénéfices pour le trimestre, même si la contraction de sa marge opérationnelle a souligné la pression exercée sur BMW en ce début d'année.

Cela a convaincu les investisseurs que le groupe était bien positionné pour faire face à un marché automobile mondial volatil, et l'action a progressé de 4,6 % en début de séance.

LA MARGE OPÉRATIONNELLE DÉPASSE LES PRÉVISIONS

La société a annoncé un bénéfice avant impôts de 2,3 milliards d'euros au premier trimestre (2,70 milliards de dollars), dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 2,2 milliards d'euros selon un consensus fourni par la société.

Le chiffre d'affaires du groupe a déçu les attentes, reculant de 8,1 % à 31 milliards d'euros.

Ces pressions ont également pesé sur ses concurrents Mercedes-Benz MBGn.DE et Audi en ce début d'année 2026, alors que les constructeurs automobiles chinois ont renforcé leur avance sur leur marché domestique — le plus grand au monde — et ont poursuivi leur expansion en Europe, tandis que les menaces de droits de douane américains ont encore assombri les perspectives.

Malgré la baisse des bénéfices chez BMW, les analystes ont souligné une marge opérationnelle supérieure aux prévisions dans le cœur de métier automobile de l'entreprise.

La marge d’exploitation de BMW dans son activité automobile principale s'est établie à 5,0 % au premier trimestre, en baisse par rapport aux 6,9 % enregistrés un an plus tôt, mais supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,7 %.

"BMW semble bien préparée à faire face à la volatilité persistante", ont déclaré les analystes de Jeffries dans une note adressée aux investisseurs.

DES RÉDUCTIONS DE COÛTS EN COURS

À l'instar de nombreux constructeurs automobiles, BMW se tourne vers la réduction des coûts pour compenser les pressions liées aux droits de douane et au coût élevé des matières premières sur un marché automobile mondial en perte de vitesse.

Contrairement à Volkswagen VOWG_p.DE et Mercedes, le constructeur a toutefois réussi jusqu'à présent à y parvenir sans supprimer d'emplois, en se concentrant sur l'efficacité des usines et la réduction des investissements, après avoir déployé la plateforme "Neue Klasse" pour réorganiser son portefeuille de produits.

Les droits de douane, notamment les taxes américaines mais aussi un droit de douane de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine affectant la marque Mini de BMW, ont eu un impact de 1,25 point de pourcentage sur la marge automobile de BMW au premier trimestre.

La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur une baisse modérée de son résultat consolidé. La marge opérationnelle de base de BMW devrait se situer entre 4 % et 6 %, après avoir atteint 5,3 % en 2025.

Ces perspectives ne tiennent pas compte d'une éventuelle hausse des droits de douane américains sur les véhicules, que le président Donald Trump a menacé vendredi de porter de 15 % actuellement à 25 %. Elles partent également du principe que le conflit au Moyen-Orient "ne sera pas durable", a déclaré la société.

Le directeur général Oliver Zipse a minimisé l'annonce de Trump, la qualifiant de simple menace visant à pousser l'UE à agir sur son accord commercial avec Washington.

(1 $ = 0,8522 euro)