BMW maintient ses prévisions pour 2026 et ne se laisse pas impressionner par la menace de droits de douane, ses bénéfices ayant dépassé les attentes

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* BMW maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré les droits de douane et les difficultés rencontrées en Chine

* Le titre progresse de près de 5% grâce à une marge opérationnelle automobile supérieure aux attentes

* Le directeur général Zipse minimise la dernière menace de Trump d'imposer des droits de douane de 25 %

(Mise à jour avec les déclarations du directeur général et le contexte des droits de douane) par Rachel More

BMW BMWG.DE a maintenu mercredi ses prévisions financières pour 2026, minimisant la menace d'une hausse des droits de douane brandie par le président américain Donald Trump comme un moyen de pression, alors que les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes malgré une baisse de 25 %.

Les droits de douane américains sur les automobiles pèsent déjà lourdement sur les marges de BMW à leur niveau actuel, tandis que la concurrence féroce en Chine met le constructeur allemand de voitures haut de gamme sous pression sur son plus grand marché unique.

L'annonce faite la semaine dernière par Trump de son intention de faire passer de 15 % à 25 % les droits de douane sur les importations automobiles en provenance de l'UE a secoué l'industrie automobile allemande, qui luttait déjà pour absorber des milliards de taxes supplémentaires sur ses véhicules.

Mais il ne s'agit là que d'une menace destinée à amener l'Union européenne à respecter ses engagements dans le cadre d'un accord commercial, a déclaré le directeur général Oliver Zipse.

L'action de la société a progressé de 4,7% à la suite de la publication des résultats et de ses commentaires.

MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE AUX PRÉVISIONS

BMW a dépassé les principales prévisions de bénéfices pour le trimestre, même si une marge opérationnelle en baisse a souligné la pression continue sur son activité.

La société a annoncé un bénéfice avant impôts de 2,3 milliards d'euros au premier trimestre (2,70 milliards de dollars), dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 2,2 milliards d'euros selon un consensus fourni par la société.

La Marge d’exploitation de BMW dans son activité automobile principale – un indicateur clé de son succès – s'est établie à 5,0%, en baisse par rapport aux 6,9% enregistrés un an plus tôt, mais supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,7%.

Le chiffre d'affaires du groupe a déçu les attentes, reculant de 8,1% à 31 milliards d'euros, après une baisse des ventes trimestrielles globales due à la faiblesse de la demande en Chine.

Ses concurrents Mercedes-Benz MBGn.DE et Audi ont également été mis sous pression, alors que les constructeurs automobiles chinois renforcent leur avance sur leur marché domestique — le plus grand au monde — et s'implantent davantage en Europe, tandis que les menaces de droits de douane américains et le conflit au Moyen-Orient assombrissent encore les perspectives.

BMW continue de tabler sur une baisse modérée de son résultat consolidé cette année et sur une marge opérationnelle comprise entre 4% et 6%, après 5,3% en 2025.

Quant à la menace d'une hausse des droits de douane, Zipse s'est montré compréhensif envers la position de Trump et a estimé que l'UE devrait réduire ses propres droits de douane sur les importations américaines pour éviter une escalade.

“Je comprends cette demande”, a déclaré Zipse. “J'espère qu'elle servira à quelque chose.”

RÉDUCTIONS DE COÛTS EN COURS

À l'instar de nombreux constructeurs automobiles, BMW se tourne vers la réduction des coûts pour compenser les pressions liées aux droits de douane et au coût élevé des matières premières sur un marché automobile mondial en perte de vitesse.

Contrairement à Volkswagen VOWG_p.DE et Mercedes, le constructeur a toutefois réussi jusqu’à présent à y parvenir sans supprimer d’emplois, en se concentrant sur l’efficacité des usines et la réduction des investissements, après avoir développé la plateforme “Neue Klasse” pour réorganiser son portefeuille de produits.

Les droits de douane, notamment les taxes américaines à leur taux actuel, mais aussi les droits de douane de l’UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine qui affectent la marque Mini de BMW, ont eu un impact de 1,25 point de pourcentage sur la marge automobile de BMW au premier trimestre.

(1 $ = 0,8522 euro)