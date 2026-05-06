BMW-Le bénéfice au T1 baisse de 25% avec les droits de douane et la Chine

Le constructeur automobile haut de gamme allemand BMW BMWG.DE a fait état mercredi d’une baisse de 25% de son bénéfice avant impôts au premier trimestre et d’une contraction de sa marge opérationnelle de base, mais a dépassé les attentes, malgré des coûts liés aux droits de douane et un marché difficile en Chine.

Le bénéfice avant impôts s’est élevé à 2,3 milliards d’euros au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 2,2 milliards d’euros, selon un consensus fourni par l’entreprise.

Le chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 8,1% à 31,0 milliards d’euros.

La marge d’exploitation de l'activité automobile principale s'est établie à 5,0% au cours des trois premiers mois de l'année, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 4,7%.

(Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)