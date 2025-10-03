BMW inaugure en Bavière un centre énergétique 100% renouvelable pour ses batteries
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:41
L'infrastructure de 10 400 m² alimente le site en chaleur, froid, air comprimé et électricité, sans recours aux énergies fossiles.
Le dispositif intègre quatre pompes à chaleur de 1,8 MW chacune, un réseau de 3,8 km de canalisations et 500 000 litres d'eau en circulation. Un parc photovoltaïque de 62 000 m² (près de 14 000 modules) produira plus de 6 MWp et 6 000 MWh/an dès 2026. Deux transformateurs de 68 MW complètent le raccordement haute tension au réseau.
La sécurité est assurée par une brigade interne de 26 pompiers opérant en continu, dotée de cinq véhicules. Ce dispositif s'ajoute aux systèmes de monitoring numérique et à une couverture mobile et fibre optique interne (plus de 9,5 km de câbles RF et 3,5 km de fibre).
Le recours systématique au BIM (Building Information Modelling) et à un suivi par drone a permis d'optimiser la coordination et de réduire les délais de construction.
Valeurs associées
|86,500 EUR
|XETRA
|-0,73%
A lire aussi
-
Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite
-
Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite
-
Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos , assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide. L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans ... Lire la suite
-
Le Hamas a indiqué vendredi qu'il avait besoin de davantage de temps pour examiner le plan présenté par Donald Trump visant à mettre fin à près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza. Le président américain avait donné mardi au mouvement islamiste palestinien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer