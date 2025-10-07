 Aller au contenu principal
BMW : hausse des ventes au troisième trimestre
information fournie par AOF 07/10/2025 à 17:06

(AOF) - BMW a annoncé une hausse de 8,8 % de ses livraisons au troisième trimestre 2025, à 588 300 unités. Le groupe précise toutefois que cette progression a été en partie soutenue par un effet de base positif, le troisième trimestre 2024 ayant été faible. Depuis le début de l’année, le constructeur automobile a livré 1,795 million de véhicules (BMW, Mini et Rolls-Royce), soit une légère croissance de 2,4 %. Sur la même période, les ventes de véhicules 100 % électriques ont bondi de 10 %, à 323 447 unités.

Au troisième trimestre, les ventes de BMW et Mini ont progressé dans toutes les zones géographiques, sauf en Chine (-0,4 %) et en Asie où elles sont restées stables.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BMW
