« BMW est sur la bonne voie », affirme son président alors qu'un avertissement sur les résultats fait chuter le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulations dans l'ensemble du texte) par Gilles Guillaume

BMW est « sur la bonne voie » avec ses modèles de nouvelle génération, a déclaré jeudi le président du conseil de surveillance, Nicolas Peter, quelques jours après un avertissement sur les résultats qui a fait chuter le cours de l’action du groupe.

Les commandes pour les modèles « Neue Klasse » de BMW

BMWG.DE ont été soutenues et constituent « une bonne nouvelle tant pour le constructeur que pour les équipementiers impliqués dans le projet », a déclaré M. Peter aux journalistes à Paris.

La « Neue Klasse » est une gamme de nouveaux modèles qui s’inscrit dans le cadre d’une refonte ambitieuse de l’offre de BMW, dans un contexte de concurrence acharnée avec les constructeurs chinois.

Les actions du constructeur automobile haut de gamme allemand ont encore chuté jeudi, atteignant leur plus bas niveau depuis le 2 novembre 2020, après des révisions à la baisse des objectifs de cours par des maisons de courtage, notamment Citi et HSBC, à la suite de cet avertissement.

À 14 h 15 GMT, l’action BMW reculait de 5,3 % et figurait en queue de peloton de l’indice des valeurs phares allemandes, les analystes soulignant l’impact de la révision à la baisse des prévisions, provoquée par la faiblesse persistante du marché chinois, crucial pour le constructeur, ainsi que par la guerre en Iran.

« L’ampleur de cette dernière révision à la baisse – la troisième en autant d’années, principalement due à la situation en Chine – est plus importante que ce que nous avions anticipé », ont écrit les analystes de Berenberg.

«Cela pourrait entraîner une réorientation stratégique plus profonde sous la direction du nouveau PDG», ont-ils ajouté, faisant référence à Milan Nedeljkovic, qui a succédé le mois dernier à Oliver Zipse, à la tête de l’entreprise depuis de nombreuses années.

Selon les analystes, BMW pourrait annoncer en conséquence des réductions de capacité en Europe et accélérer sa stratégie de localisation de la production en Amérique du Nord et en Chine.

Peter a déclaré que BMW restait assez confiant quant au marché américain, qui est stable et important, mais que le constructeur vendait moins en Europe qu’il n’y produisait, malgré sa stratégie locale.

Il y a de la place pour les constructeurs automobiles étrangers en Chine, qui reste le plus grand marché automobile mondial et qui a connu une guerre des prix acharnée, aux côtés des constructeurs locaux, a ajouté Peter.