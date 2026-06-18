 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« BMW est sur la bonne voie », affirme son président alors qu'un avertissement sur les résultats fait chuter le cours de l'action
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulations dans l'ensemble du texte) par Gilles Guillaume

BMW est « sur la bonne voie » avec ses modèles de nouvelle génération, a déclaré jeudi le président du conseil de surveillance, Nicolas Peter, quelques jours après un avertissement sur les résultats qui a fait chuter le cours de l’action du groupe.

Les commandes pour les modèles « Neue Klasse » de BMW

BMWG.DE ont été soutenues et constituent « une bonne nouvelle tant pour le constructeur que pour les équipementiers impliqués dans le projet », a déclaré M. Peter aux journalistes à Paris.

La « Neue Klasse » est une gamme de nouveaux modèles qui s’inscrit dans le cadre d’une refonte ambitieuse de l’offre de BMW, dans un contexte de concurrence acharnée avec les constructeurs chinois.

Les actions du constructeur automobile haut de gamme allemand ont encore chuté jeudi, atteignant leur plus bas niveau depuis le 2 novembre 2020, après des révisions à la baisse des objectifs de cours par des maisons de courtage, notamment Citi et HSBC, à la suite de cet avertissement.

À 14 h 15 GMT, l’action BMW reculait de 5,3 % et figurait en queue de peloton de l’indice des valeurs phares allemandes, les analystes soulignant l’impact de la révision à la baisse des prévisions, provoquée par la faiblesse persistante du marché chinois, crucial pour le constructeur, ainsi que par la guerre en Iran.

« L’ampleur de cette dernière révision à la baisse – la troisième en autant d’années, principalement due à la situation en Chine – est plus importante que ce que nous avions anticipé », ont écrit les analystes de Berenberg.

«Cela pourrait entraîner une réorientation stratégique plus profonde sous la direction du nouveau PDG», ont-ils ajouté, faisant référence à Milan Nedeljkovic, qui a succédé le mois dernier à Oliver Zipse, à la tête de l’entreprise depuis de nombreuses années.

Selon les analystes, BMW pourrait annoncer en conséquence des réductions de capacité en Europe et accélérer sa stratégie de localisation de la production en Amérique du Nord et en Chine.

Peter a déclaré que BMW restait assez confiant quant au marché américain, qui est stable et important, mais que le constructeur vendait moins en Europe qu’il n’y produisait, malgré sa stratégie locale.

Il y a de la place pour les constructeurs automobiles étrangers en Chine, qui reste le plus grand marché automobile mondial et qui a connu une guerre des prix acharnée, aux côtés des constructeurs locaux, a ajouté Peter.

Valeurs associées

BMW
59,740 EUR XETRA -4,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 16:47:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
77,65 -1,28%
CAC 40
8 467,98 +0,44%
CAPGEMINI
89 -8,87%
STELLANTIS
5,57 -3,65%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank