“BMW est sur la bonne voie”, affirme Nicolas Peter, alors qu'un avertissement sur les résultats fait chuter le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les commandes de Neue Klasse sont solides, selon son président

* Les actions chutent encore de 4 % après l'avertissement sur les résultats publié mardi

* Certains analystes entrevoient un changement stratégique plus profond sous la houlette du nouveau directeur général

(Mise à jour avec le cours de clôture au paragraphe 5, ajout de citations et de précisions d’un dirigeant à partir du paragraphe 9) par Gilles Guillaume

BMW BMWG.DE est “sur la bonne voie” avec ses modèles de nouvelle génération, a déclaré jeudi le président du conseil de surveillance, Nicolas Peter, quelques jours après un avertissement sur les résultats qui a fait chuter le cours de l’action du constructeur automobile allemand.

Les commandes pour les modèles “Neue Klasse” de BMW sont soutenues et constituent “une bonne nouvelle tant pour le constructeur que pour les équipementiers impliqués dans le projet”, a déclaré Nicolas Peter aux journalistes à Paris.

La “Neue Klasse” est une nouvelle gamme de modèles qui s’inscrit dans le cadre d’une refonte de l’offre de BMW, alors que le constructeur est confronté à une concurrence féroce et à une baisse de ses ventes en Chine, l’un des principaux facteurs à l’origine de la révision à la baisse des prévisions annoncée mardi.

L'action de la société a de nouveau chuté jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis le 2 novembre 2020. Elle a clôturé en baisse de 4 % après que des courtiers, dont Citi et HSBC, ont revu à la baisse leurs objectifs de cours.

LES DÉFIS DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

“L’ampleur de cette dernière révision à la baisse – la troisième en autant d’années, principalement due à la situation en Chine – est plus importante que ce que nous avions anticipé”, ont écrit les analystes de Berenberg.

“Cela pourrait entraîner une réorientation stratégique plus profonde sous la houlette du nouveau directeur général”, ont-ils ajouté, faisant référence à Milan Nedeljkovic, qui a succédé le mois dernier à Oliver Zipse, à la tête de l’entreprise depuis de nombreuses années.

Selon les analystes, BMW pourrait réduire ses capacités de production en Europe et accélérer ses efforts de localisation de la production en Amérique du Nord et en Chine.

Nicolas Peter a refusé de commenter les perspectives financières ou la stratégie globale.

“L’Europe reste un pilier de notre activité d’exportation mondiale”, a-t-il déclaré.

Il a averti que la région risquait de s’enliser dans la réglementation, réitérant son opposition à la proposition de l’Union européenne d’interdire les voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, une mesure qui devrait désormais être assouplie suite aux objections de BMW et d’autres constructeurs automobiles.

En Chine, les marques locales dominent le marché, mais il reste de la place pour les constructeurs étrangers, a déclaré Nicolas Peter.

“Tout comme BMW, qui se porte très bien aux États-Unis. Il y a encore de la place pour d’autres”, a-t-il ajouté.