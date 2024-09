Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: développe sa politique de recyclage de véhicules information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Le groupe a entrepris un important travail de fond dans le recyclage des véhicules en fin de vie.



L'expertise acquise du centre de recyclage et de démantèlement (RDC) est partagé avec un réseau mondial de l'industrie du recyclage.



Ce Centre contribue à promouvoir la mise en place d'une économie circulaire dans l'industrie automobile. Cela se reflète également dans la conception des produits du groupe BMW en veillant à ce que la recyclabilité d'un nouveau modèle soit prise en compte dès le début.



Chaque année, la RDC recycle plusieurs milliers de véhicules.



'Le développement et l'amélioration des processus de recyclage s'inscrivent dans le cadre de la de réduction de l'empreinte environnementale, tout en préservant Les ressources contribuent également à réduire les émissions' indique le groupe.





Valeurs associées BMW 77,58 EUR XETRA -0,79%