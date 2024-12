BMW: déjà 100 000 VE produits à Regensburg en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que son usine de Regensburg a produit son 100 000ᵉ véhicule entièrement électrique en 2024, un BMW iX1 destiné à La Réunion.



Depuis novembre 2022, le site fabrique des modèles électriques et hybrides destiné au marché mondial.



Armin Ebner, directeur de l'usine, a exprimé sa satisfaction quant à l'atteinte des objectifs, avec plus d'un tiers des véhicules produits électrifiés cette année.



L'usine prévoit une production de plus de 330 000 unités en 2024, contre 238 301 en 2023.







