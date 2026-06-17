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BMW chute après un "profit warning", pressions en Chine et au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 09:14

L'action BMW BMWG.DE recule nettement en Bourse mercredi au lendemain de la publication mardi d'un avertissement sur ses résultats, ce qui, selon certains analystes, laisserait entrevoir une réorientation stratégique plus large pour le constructeur automobile.

A la Bourse de Francfort, vers 07h10 GMT, le titre abandonne 7,33% à 62,92 euros, contre un repli de 0,17% pour le Dax

.GDAXI au même moment.

Dans son sillage, le secteur automobile européen .SXAP recule de 2,11%, les constructeurs français Renault RENA.PA et Stellantis STLAM.PA abandonnant environ 1,8% chacun.

Le groupe allemand a imputé le "profit warning" à la faiblesse persistante du marché chinois et à l’impact de la guerre en Iran sur les prix et le moral des clients. Les analystes de Deutsche Bank et Jefferies ont souligné que la révision à la baisse des prévisions était nettement plus importante que prévu.

Parallèlement à cet abaissement des prévisions, qui ramène la marge opérationnelle automobile du groupe à 1-3%, contre 4-6% auparavant, BMW a dit vouloir intensifier ses mesures de réduction des coûts, tout en ajoutant que celles-ci entraîneraient un impact négatif ponctuel au second semestre 2026.

Selon les analystes de Jefferies, ces commentaires laissaient entendre que la refonte "aura un impact important sur les opérations allemandes et pourrait remettre en question un modèle économique mondial d’assemblage qui est encore largement centré sur l’exportation depuis l’Allemagne de composants de groupes motopropulseurs à moteur à combustion interne".

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Christoph Steitz, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Iran

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