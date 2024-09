Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: ajuste ses prévisions pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de BMW a ajusté ses prévisions pour l'exercice 2024.



Cette ajustement est réalisé suite à des arrêts de livraison et des actions techniques liées au système de freinage intégré (IBS) qui est fourni par un fournisseur.



Les arrêts de livraison pour les véhicules auront un effet négatif sur les ventes mondiales au cours du second semestre de l'année. Les actions techniques liées à l'IBS concernent plus de 1,5 million de véhicules et se traduisent par des coûts de garantie supplémentaires d'un montant à trois chiffres au troisième trimestre.



La demande en Chine affecte également les volumes de vente.



Le groupe s'attend à une légère baisse des livraisons par rapport à l'année précédente (contre une légère hausse).



Il vise une marge d'EBIT pour 2024 dans une fourchette de 6 % à 7 % (précédemment : 8 % à 10 %) et un rendement du capital engagé (RoCE) entre 11 et 13 % (précédemment : 15 à 20 %).



Le flux de trésorerie disponible dans le secteur automobile est estimé à plus de 4 milliards d'euros pour l'exercice 2024.





